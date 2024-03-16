Ожидается, что это позволит Пентагону наблюдать за всем, что происходит на Земле.

Компания SpaceX строит сеть из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с разведывательным агентством США. Об этом агентству Reuters сообщили пять источников, знакомых с программой.

По данным этих источников, контракт на создание сети спутников-шпионов компания Илона Маска подписала в 2021 году с Национальным разведывательным управлением (NRO), которое управляет правительственными спутниками США. Стоимость контракта - 1,8 миллиарда долларов.

Шпионская сеть будет состоять из сотен спутников на низких орбитах и сможет фотографировать поверхность Земли. Ожидается, что в случае успеха программа значительно расширит способность правительства и военных США быстро выявлять потенциальные цели для военных ударов почти в любой точке земного шара.

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Пока неизвестно, какие еще компании привлечены к проекту, и когда шпионская сеть сможет заработать.

В NRO подтвердили, что работают над созданием разведывательной системы в космосе, но отказались раскрыть детали.

"Национальное разведывательное управление разрабатывает наиболее эффективную, диверсифицированную и устойчивую систему космической разведки и наблюдения, которую когда-либо видел мир", - сказал представитель агентства.

По словам трех источников, с 2020 года было запущено около десятка прототипов шпионских спутников под прикрытием обычных космических миссий с запуском гражданских спутников.

"Контракт свидетельствует о росте доверия разведывательных служб к компании, владелец которой (Илон Маск) ссорился с администрацией Байдена и вызвал споры из-за использования спутниковой связи Starlink во время войны в Украине", - отмечает Reuters.

Борьба за космос: последние новости

Как писал УНИАН, Путин ищет средства на создание ядерного космического корабля. Россия уже более десяти лет работает над созданием транспортного модуля с ядерной силовой установкой для использования в космосе.

Также мы рассказывали, что США готовят специальную резолюцию в ООН о запрете использования ядерного оружия в космосе. Вашингтон обеспокоен возможными планами Москвы отправить ядерное оружие на орбиту.

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