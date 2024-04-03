Вскоре Литву посетит группа украинских энергетиков из компаний государственного и частного секторов.

Литва передаст энергооборудование для украинских тепловых электростанций, чтобы помочь Украине справиться с последствиями последних российских атак на энергосектор. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что Литва готова поддержать Украину и передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы.

Отмечается, что вскоре Литву посетит группа украинских энергетиков из компаний государственного и частного секторов.

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"Во время визита украинские специалисты посетят ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии будет передано украинскому энергетическому сектору. В частности речь идет о крупногабаритном оборудовании для тепловых электростанций, что является чрезвычайно важным для украинской энергетики, которая потеряла из-за атаки врага значительный объем именно тепловой генерации", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что Литва уже направила Украине два мощных автотрансформатора и 72 груза с "другим нужным энергетическим оборудованием" общим весом более 1300 тонн.

В то же время министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что его страна рассматривает возможность передачи еще одного мощного автотрансформатора.

Атака на энергетику - последние новости

В результате российского удара 22 марта в Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и повреждена ТЭЦ, заявил городской голова Игорь Терехов.

"Сегодня в Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Более 150 000 харьковчан остаются без жилья", - констатировал мэр.

По его словам, восстановить эти мощности быстро невозможно. Они работают, но полностью не восстановлены.

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