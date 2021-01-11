На ранних стадиях женщинам предложили не откладывать работу по дому, поскольку это поможет им поддерживать здоровый вес

Правительство Сеула посоветовало беременным женщинам обеспечить мужей чистой одеждой и достаточным количеством еды, пока они находятся в роддоме.

Читайте такжеВ Испании на продажу выставили "самую страшную в мире квартиру" (фото)Рекомендации опубликованы на государственном веб-сайте, пишет The Guardian.

На ранних стадиях женщинам предложили не откладывать работу по дому, поскольку это поможет им поддерживать здоровый вес.

«Повесьте одежду, которую вы носили до беременности, в месте, где ее легко увидеть, поскольку это будет мотивировать вас держать свой вес под контролем», - говорится в сообщении.

Перед родами женщинам следует очистить холодильник от несвежих продуктов и приготовить еду, которую их мужья, «не привыкшие готовить», могут просто нагреть. Они также должны оставить достаточно сменной одежды для своих мужей и детей.

«И купите повязку для волос, чтобы не выглядеть растрепанной после рождения ребенка», - отмечают в рекомендациях.

По сообщению Korea Herald, правила были опубликованы в Интернете городским информационным центром по беременности и родам.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, после критики в интернете рекомендации удалили. Власти города заявили, что скопировали советы с веб-сайта министерства здравоохранения.

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Автор: Людмила Жерновская