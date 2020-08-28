Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что президент России Владимир Путин не будет вводить своих силовиков в Беларусь для подавления протестов.
Об этом Меркель сказала в пятницу во время пресс-конференции, сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое издание Bild.
Меркель призвала Россию уважать суверенитет Беларуси и отметила, что народ этой страны должен иметь возможность идти своим путем.
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Она также подчеркнула, что отношения с Россией остаются "обремененными". В дополнение к ситуации в Беларуси и отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, отношения напряжены годами из-за российской аннексии украинского Крыма и отравления двойного агента Сергея Скрипаля в Британии.
Вместе с тем Меркель подчеркнула, что Россия - "геостратегический игрок, с которым следует поддерживать связь".
События в Беларуси: другие новости
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- 19 августа лидеры стран-членов ЕС согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси.
- Украина присоединилась к заявлению Европейского Союза по поводу ситуации, которая сложилась в Беларуси после выборов президента.
- Путин подтвердил формирование у России резерва силовиков по просьбе Александра Лукашенко. Правоохранительные органы РФ хотят задействовать для подавления демонстраций в случае усиления протестного движения.
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