Канцлер Германии подчеркнула, что Россия - "геостратегический игрок, с которым следует поддерживать связь".

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что президент России Владимир Путин не будет вводить своих силовиков в Беларусь для подавления протестов.

Об этом Меркель сказала в пятницу во время пресс-конференции, сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое издание Bild.

Меркель призвала Россию уважать суверенитет Беларуси и отметила, что народ этой страны должен иметь возможность идти своим путем.

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Она также подчеркнула, что отношения с Россией остаются "обремененными". В дополнение к ситуации в Беларуси и отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, отношения напряжены годами из-за российской аннексии украинского Крыма и отравления двойного агента Сергея Скрипаля в Британии.

Вместе с тем Меркель подчеркнула, что Россия - "геостратегический игрок, с которым следует поддерживать связь".

События в Беларуси: другие новости

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

19 августа лидеры стран-членов ЕС согласились применить санкции против Беларуси в ответ на фальсификацию результатов президентских выборов и применение насилия к протестующим. Также они заявили, что не признают результаты выборов президента Беларуси.

Украина присоединилась к заявлению Европейского Союза по поводу ситуации, которая сложилась в Беларуси после выборов президента.

Путин подтвердил формирование у России резерва силовиков по просьбе Александра Лукашенко. Правоохранительные органы РФ хотят задействовать для подавления демонстраций в случае усиления протестного движения.

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Автор: УНИАН