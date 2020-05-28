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В Польше нашли тела украинских заробитчан, которые пропали на озере (видео)

14:19, 28 мая 2020
Мир
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Читайте такжеВ Одесской области автомобиль упал в реку, есть жертвы (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что их удалось уже идентифицировать. Имена пока не разглашают, известно лишь, что мужчинам 31 и 36 лет.

По информации полиции, поиски затянулись из-за того, что вода в озере была очень мутная.

Ранее УНИАН сообщал, как в Польше обнаружили тела двоих украинцев, спрятанные в морозильники.

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