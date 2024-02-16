Американский президент заявил, что Навальный сопротивлялся коррупции и диктатуре и даже в тюрьме он оставался голосом правды.

Российский президент Владимир Путин ответственен за убийство оппозиционера Алексея Навального. Это еще одно доказательство жестокости Путина и того, что он готов убивать не только граждан других стран, но и своей.

Об этом заявил президент США Джо Байден. "Навальный верил в свободу, верховенство закона, в Россию. Он протестовал против военных преступлений Путина, против его чудовищной войны", - заявил Байден.

Он отметил, что история наблюдает за американцами и, если они не поддержат Украину, история их осудит. "Мы не должны повторять за предыдущим президентом и позволять России делать все, что она хочет. Путин и весь мир должен знать: если он нападет на члена НАТО, мы будем защищать каждый дюйм земли альянса", - подчеркнул Байден.

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Он выразил соболезнования супруге Навального. "Мы не забудем Навального и его храбрость", - сказал он и добавил, что США могут принять новые ограничения против РФ.

Смерть Навального

Сегодня в российской колонии умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Как сообщила Федеральная служба исполнения наказаний, политику резко стало плохо после прогулки. Медики не смогли его спасти.

На кончину российского политика уже отреагировали в Офисе президента, а также мировые лидеры.

При этом врач, который 4 года назад лечил Навального после отравления "новичком" сказал, что озвученная причина смерти политика не отвечает действительности.

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