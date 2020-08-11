Словакия выдворила трех российских дипломатов - СМИ

Выявлены злоупотребления визами, выданными словацким консульством в Санкт-Петербурге.

Словацкая Республика выдворила трех российских дипломатов.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на руководителя отдела прессы Министерства иностранных дел и европейских дел Словакии Юрая Томага.

"Мы не можем назвать фамилии работников российской дипломатической миссии, одновременно подтверждаем, что было принято решение о выдворении трех работников представительного ведомства Российской Федерации в Словакии", - сказал Томага.

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По его словам, выявлены злоупотребления визами, выданными словацким консульством в Санкт-Петербурге, следствием чего стало "серьезное уголовное преступление" на территории Словакии.

По информации словацких служб безопасности, деятельность трех россиян противоречила Венским договоренностям о дипломатических отношениях.

Как сообщают словацкие СМИ, российские дипломаты должны покинуть Словакию до конца этой недели.

В то же время МИД Словакии отметил, что и в дальнейшем "заинтересован в развитии двусторонних отношений с Россией", однако сотрудничество "должно соответствовать Венским договоренностям о дипломатических отношениях".

Посольство РФ в Братиславе не комментировало решение о выдворении дипломатов.

Как сообщал УНИАН, Чехия объявила персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Праге и обязала их покинуть страну.

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