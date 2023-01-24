В Госдепе убеждены, что страна готова стать членом Альянса.

Соединенные Штаты Америки убеждены, что Швеция и Финляндия готовы к членству в НАТО.

Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет Reuters. Его заявление прозвучало после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Швеции не стоит ждать поддержки от Турции в вопросе вступления в Североатлантический Альянс.

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к Альянсу. Одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они развитые демократии", - сказал Прайс.

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Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Как известно, в мае прошлого года Финляндия и Швеция начали процесс подачи заявки на вступление в НАТО.

Ратификационные документы уже подписал президент США Джо Байден и 28 стран Альянса. Все еще ожидаются решения Венгрии и Турции.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что одобрит вступление Швеции в НАТО только после того, как в Турцию экстрадируют 130 членов Рабочей партии Курдистана.

А 21 января возде здания турецкого посольства в Стокгольме ультраправый политик Расмус Палудан публично сжег Коран. Это вызвало недовольство в Турции, после чего турецкий президент заявил, что Швеции не стоит больше ждать от него поддержки.

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