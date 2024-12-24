Сохранение С-400 в Сирии больше не отвечает российским интересам, поскольку их сохранность под вопросом после свержения Асада.

В рамках вывода войск из Сирии после падения режима диктатора Башара Асада Россия вывезла некоторые из зенитных ракетных систем С-400 и С-300.

Как пишет издание Forbes, их вывод знаменует конец эпохи, когда Россия играла важную роль в определении того, какие страны могут действовать в спорном воздушном пространстве Сирии в течение почти десятилетия.

По данным The Wall Street Journal, РФ грузовыми самолетами перевезла С-400 и С-300 из Сирии на базы в восточной Ливии.

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Сохранение С-400 в Сирии больше не отвечает российским стратегическим интересам, поскольку их сохранность под вопросом после свержения Асада.

Присутствие РФ в Сирии

Когда РФ вмешалась в гражданскую войну в Сирии, чтобы поддержать режим Асада в 2015 году, она разместила истребители-бомбардировщики "Сухой" на авиабазе Хмеймим, расположенной в Латакии. Также Россия разместила С-400 в Хмеймиме, значительно усилив свое покрытие ПВО над Сирией.

Однако топография Сирии создавала проблемы для этой стратегической ПВО. Как отметил военный авиационный писатель Том Купер в 2017 году, Хмеймим находился близко от Алавитских гор, что серьезно ограничивало их радиолокационное покрытие, и вместе с этим потенциал ракет-перехватчиков С-400 достигать максимальной заявленной дальности до 250 миль.

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