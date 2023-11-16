После резкого ухудшения отношений между двумя странами Пекин вдруг вспомнил о "десятилетиях" дружбы с Америкой.

Китай хочет быть "партнером и другом" для США, а не соперником. Об этом заявил китайский лидер Си Цзиньпин, выступая перед представителями американского бизнеса во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско, пишет CNN.

На фоне заметного снижения иностранных инвестиций в экономику Китая, Си напомнил акулам американского бизнеса о десятилетиях "теплых американо-китайских связей".

"Если мы будем рассматривать друг друга как величайшего соперника, важнейший геополитический вызов и постоянную угрозу, это неизбежно приведет к неправильной политике, неправильным действиям и неправильным результатам. Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов", - сказал Си аудитории, в которую входили генеральный директор Apple Тим Кук и владелец Tesla Илон Маск.

Видео дня

CNN отмечает, что речь Си имела показательно примирительный тон. Лидер Китая уверял слушателей, что две великие державы не должны участвовать в "игре с нулевой суммой", где достижения одной стороны означают автоматические потери для другой.

"Китай никогда не ставил на то, что Соединенные Штаты проигрывают, никогда не вмешивался во внутренние дела США и не намерен бросать вызов или заменять США. Китай рад видеть уверенные, открытые и процветающие США", - сказал Си и добавил, что США тоже должны "приветствовать мирный, стабильный и процветающий Китай".

Декстер Робертс, директор по делам Китая Центра Мэнсфилда при Университете Монтаны, сказал CNN, что откровенно дружественный тон Си является отражением экономических проблем Китая.

"Учитывая состояние экономики, это не лучшее время для враждебных отношений с американским бизнесом и Соединенными Штатами", – отметил аналитик.

Визит Си Цзиньпина в США

Как писал УНИАН, вчера в Сан-Франциско состоялась долгожданная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с американским президентом Джо Байденом. По ее результатам лидеры согласились "восстановить коммуникацию на высоком уровне между двумя армиями на основе равенства и уважения". Страны также возобновят встречи между министерствами обороны и консультации по морской военной безопасности.

Во время встречи Си Цзиньпин также заявил Джо Байдену, что Китай не стремится "сместить" Америку как мировую сверхдержаву. При этом он заверил, что поглощение Тайваня неизбежно, поэтому США должны прекратить вооружать остров.

Вас также могут заинтересовать новости: