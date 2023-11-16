Си Цзиньпин не уточнил, когда и где могут быть предоставлены панды, но, не исключено, что следующая пара животных прибудет в Калифорнию.

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна готова снова отправить панд в США в качестве "посланников дружбы".

Как сообщает The Independent, на такую возможность намекнул президент Китая Си Цзиньпин после 4-часовой встречи с американским коллегой Джо Байденом. По данным издания, соответствующее заявление президент Китая сделал в Сан-Франциско во время ужина с представителями бизнеса. В частности, Си Цзиньпин сказал, что панды были "посланниками дружбы между китайским и американским народами".

"Мы готовы продолжить наше сотрудничество с США в сфере сохранения панд и сделать все возможное, чтобы удовлетворить пожелания калифорнийцев, чтобы углубить дружеские связи между нашими двумя народами", - заявил он.

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При этом Си Цзиньпин не уточнил, когда и где могут быть предоставлены панды, но, не исключено, что следующая пара панд прибудет в Калифорнию, вероятно, в Сан-Диего.

"Заявление было сделано после того, как три гигантские панды - Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цзи - были возвращены в Китай из Смитсоновского Национального зоопарка в Вашингтоне", - констатируют журналисты. Отмечается, что медведи давно стали символом американо-китайских связей и впервые были подарены Пекином зоопарку в 1972 году. Впоследствии Пекин сдал панд в аренду другим зоопаркам США.

Панды, 25-летняя Мэй Сян и 26-летний Тянь Тянь, были привезены в США в 2000 году, их детеныш родился через 20 лет. Недавно, 8 ноября 2023 года, животные отправились в Чэнду.

"Мне сказали, что многие американцы, особенно дети, действительно не хотели прощаться с пандами и пошли в зоопарк провожать их", - сказал Си Цзиньпин. Он добавил, что узнал о зоопарке Сан-Диего и людях в Калифорнии, которые "с нетерпением ждут возвращения панд".

Как напоминает The Independent, Си Цзиньпин и Байден встретились 15 ноября, чтобы обсудить Тайвань, военные связи, торговлю и фентанил. Си Цзиньпин согласился помочь ограничить производство незаконного фентанила, который является смертельным компонентом наркотиков в США. Чиновник администрации сообщил, что этот сдвиг станет неудачей для латиноамериканских торговцев наркотиками.

"Это спасет жизнь, и я высоко оценил приверженность президента Си Цзиньпина к этому вопросу", - заявил Байден на пресс-конференции после встречи.

Кроме того, президенты достигли соглашения о возобновлении связи между военными. "Это означает, что министр обороны Ллойд Остин поговорит со своим китайским коллегой, как только кто-то будет назначен на эту должность...",- сообщает издание. Впоследствии аналогичные встречи должны состояться по всей "военной цепочке командования".

Чиновник заявил, что Байден "очень ясно дал Си Цзиньпину понять, что подобные контакты между США и Китаем должны быть институционализированы и что они "не делаются в качестве подарка или займа любой из сторон".

Почему Китай забрал всех панд из США

В конце сентября стало известно, что Китай забирает из США всех панд из-за напряженных дипломатических отношений между двумя странами. Вашингтонский зоопарк даже устроил прощание со своими питомцами. Напомним, у Китая монополия на панд и он не продает их, а отдает в аренду за отдельную плату. Говорилось, что Китай пока не намерен продлевать договоры аренды с зоопарками США. Эксперты назвали это "панда-дипломатией".

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