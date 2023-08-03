Пекин попытается "продавить" на выборах в Тайване прокитайского кандидата.

Правящая партия Китая готовится к войне с Тайванем. Президент Си Цзиньпин предпочел бы взять под контроль островную страну, поддерживаемую США, без военного столкновения.

Издание The Washington Times пишет, что план Си на данный момент заключается в том, чтобы на выборах в Тайване победили прокитайские представители.

Бывший офицер американской разведки Дэвид Зауэр считает, что стратегия Китая состоит в том, чтобы "опустошить Тайвань изнутри" и "создать хаос" вокруг предвыборной кампании в январе 2024 года, чтобы выиграл кандидат, который подтолкнет остров к объединению с Китаем.

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"Китайские официальные лица уже вовлечены в кампанию по "манипулированию в свою пользу", — говорит Зауэр. В течение следующего года Пекин расширит операцию, используя "сочетание информационной войны, военного запугивания, политических и экономических манипуляций".

Пекин попытается "создать разногласия в тайваньском обществе, чтобы добиться избрания кандидатов, которых они хотят", — добавил экс-сотрудник ЦРУ, утверждая, что китайская пропаганда также "представит выборы как выбор между миром и войной". По его словам, после выборов Китай примет решение о том, следует ли начать военные действия или прибегнуть к тактике принуждения правительства, которое придет к власти.

Правящая Демократическая прогрессивная партия Цай в последние годы тесно сотрудничает с США, предупреждая мир о том, что правительство Си в Пекине готовится вторгнуться на остров. В Тайбэе уже появились политические спекуляции вокруг перспективы возвращения к власти оппозиционной партии Гоминьдан, которая выступает за более тесные экономические и дипломатические связи с Пекином.

В настоящее время сообщается, что демократы лидируют в опросах, но результат выборов не ясен, поскольку этим летом начала формироваться конкурентная гонка с тремя участниками.

Вице-президент Тайваня Уильям Лай, который, вероятно, будет проводить аналогичную линию в отношении Китая, как и Цай, набрал около 35% голосов. Тем временем более центристская Народная партия Тайваня, возникшая в 2019 году, отстает примерно на 30%.

А еще есть КМТ. Партия находилась у власти до прихода Цай и сплачивается вокруг бывшего генерального директора Тайваньского национального полицейского управления Хоу Ю-и и сейчас получила около 20% голосов.

Зауэр не уточнил, кого из тайваньских кандидатов предпочитает Китай, хотя есть признаки того, что Пекин уже стремится поддержать Гоминьдан. Китайские официальные лица приняли с визитом бывшего тайваньского президента Гоминьдана Ма Инцзю в Пекине в марте. По словам американского офицера, когда Ма вернулся домой после визита, он "сделал заявление о том, что следующие выборы — это выбор между миром и войной — определенно то, что китайцы пытались повторить, и они заставили его изложить свою линию".

Ситуация с Тайванем - что известно

Китай считает Тайвань своей территорией и открыто готовится к вторжению. При этом США намерены защищать остров от посягательств Пекина.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Брюссель должен участвовать в вопросе Тайваня и призвал направить в регион военно-морские силы.

Также в ЦРУ считают, что Китай готовится к возможной войне за Тайвань в 2027 году.

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