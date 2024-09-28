Сийярто заявил, что страны Глобального Юга "устали платить свою цену за войну за тысячи километров от них".

Венгрия примет участие в инаугурационной встрече инициативы "Друзья мира" в Нью-Йорке, которую возглавляют Китай и Бразилия. Об этом в соцсети Х сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач, который процитировал министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, ключевым месседжем группы является настоятельная необходимость начать мирные переговоры для прекращения войны в Украине.

"Есть большое большинство стран, которые выступают за мир, и к ним относится Венгрия. Но мало европейских стран входят в эту группу", - заявил Сийярто.

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Он добавил, что страны Глобального Юга "устали платить свою цену за войну за тысячи километров от них", и что страны Запада, мол, только подпитывают войну и принимают решения, ухудшающие ситуацию.

"Будапешт поддерживает эти дипломатические усилия, согласованные с китайско-бразильским мирным планом, который подчеркивает дипломатию как единственное решение, предотвращая ядерную эскалацию и избегая разделения мира на Восточный и Западный блоки", - заявили в венгерском правительстве.

Китай планирует создать платформу "Друзья Мира" - что известно

Китай вместе со странами Глобального Юга, включая Бразилию, планирует создать платформу "Друзья Мира", которая будет направлена на "политическое урегулирование войны в Украине". По словам главы МИД Китая, эта платформа является открытой и не стремится ни с кем конкурировать. Утверждается, что там в целом уже 15 стран-участниц, в частности Турция, Казахстан, Саудовская Аравия, Мексика, Замбия и Кения.

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