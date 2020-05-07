Откроются школы, рестораны, музеи и спортзалы: Швейцария возвращается к обычной жизни

Параллельно с мерами экономического характера, планируется смягчение пограничное-миграционного режима. Оно будет проходить в несколько этапов.

Швейцария с 11 мая идет на очередное ослабление карантина: будет разрешено возобновить работу школ, ресторанов и прочих общественных заведений.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на Swissinfo, помимо школ и ресторанов, к нормальному режиму работы вернутся все магазины розничной торговли, музеи, библиотеки, спортзалы и турфирмы. Возобновит работу общественный транспорт.

Параллельно с мерами экономического характера, планируется смягчение пограничное-миграционного режима. Оно будет проходить в несколько этапов.

С сегодняшнего дня федеральный бюджет будет оказывать поддержку не только авиакомпаниям, но и компаниям, занимающимся обработкой грузов и питанием пассажиров в национальных аэропортах. Парламент принял соответствующую поправку к федеральному закону "О гражданской авиации".

Вместе с тем, собрания людей численностью более тысячи человек будут запрещены до конца августа.

Первый этап ослабления карантина начался в конце прошлого месяца. В частности, с 27 апреля разрешили работать парикмахерским, косметическим и массажным салонам, клиникам и частным медкабинетам. Открылись садово-хозяйственные рынки и цветочные магазины. Похороны можно проводить в широком кругу присутствующих.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Италия и Швейцария открыли часть пограничных пунктов.