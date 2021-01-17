ФБР изучает выплаты биткоинами в размере 500 тысяч долларов участникам беспорядков в Вашингтоне.

Федеральное бюро расследований проверяет версию о финансировании иностранными правительствами протестовавших, которые осуществляли штурм Конгресса США 6 января.

Читайте такжеТрамп покинет Вашингтон утром в день инаугурации Байдена - СМИОб этом говорится в материале NBC News.

Отмечается, что в рамках расследования ФБР изучает выплаты биткоинами в размере 500 тысяч долларов участникам беспорядков в Вашингтоне. Эти платежи были задокументированы компанией, которая анализировала переводы в криптовалюте.

Также сообщается, что недавно была опубликована совместная оценка угроз ФБР, Министерства внутренней безопасности и других федеральных ведомств, где отмечается, что после беспорядков 6 января российские, иранские и китайские агенты влияния воспользовались возможностью усилить нарратив для продвижения своих политических интересов в период передачи президентской власти в США.

Штурм Капитолия США: что было ранее

6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по вопросу подсчета и утверждения голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось, и конгрессмены утвердили победу на выборах президента кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

7 января обе палаты Конгресса США завершили подсчет голосов коллегии выборщиков и утвердили победу Байдена на выборах президента. В свою очередь, Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену.

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Автор: Игорь Орел