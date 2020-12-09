Дело связано с расширенным расследованием, проведенным датской службой безопасности и разведки.

Гражданин России в Дании был обвинен в шпионаже за предоставление информации о датских энергетических технологиях России.

Читайте такжеВо Франции приговорили к пяти годам заключения российского хакераОб этом заявили власти Дании в среду, пишет Reuters.

Россиянин, имя, возраст и пол которого не сообщается, подозревается в предоставлении "информации о, среди прочего, датских энергетических технологиях российской спецслужбе".

Посольство России в Копенгагене заявило, что считает действия датского прокурора "ошибкой" и призывает к беспристрастности в процессе судопроизводства.

Там заявили, что надеются, что "соотечественник" будет оправдан в суде и освобожден. Дело связано с расширенным расследованием, проведенным датской службой безопасности и разведки.

Районный суд Ольборга будет рассматривать дело, но еще не назначил дату рассмотрения, сообщила агентству Reuters прокуратура, добавив, что россиянину, находящемуся под стражей с начала июля, грозит возможное заключение и депортация.

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Автор: УНИАН