Гражданин России в Дании был обвинен в шпионаже за предоставление информации о датских энергетических технологиях России.
Читайте такжеВо Франции приговорили к пяти годам заключения российского хакераОб этом заявили власти Дании в среду, пишет Reuters.
Россиянин, имя, возраст и пол которого не сообщается, подозревается в предоставлении "информации о, среди прочего, датских энергетических технологиях российской спецслужбе".
Посольство России в Копенгагене заявило, что считает действия датского прокурора "ошибкой" и призывает к беспристрастности в процессе судопроизводства.
Там заявили, что надеются, что "соотечественник" будет оправдан в суде и освобожден. Дело связано с расширенным расследованием, проведенным датской службой безопасности и разведки.
Районный суд Ольборга будет рассматривать дело, но еще не назначил дату рассмотрения, сообщила агентству Reuters прокуратура, добавив, что россиянину, находящемуся под стражей с начала июля, грозит возможное заключение и депортация.
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