Коалицию планируют сформировать до 20 апреля 2025 года.

Христианско-демократический союз (ХДС) победителя немецких выборов Фридриха Мерца и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца обсудили формирование коалиционного правительства. Во время переговоров они пообещали усилить борьбу с нелегальной миграцией, поддержать промышленность и стимулировать экономику страны, пишет Reuters.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц планирует сформировать коалицию до Пасхи, а именно 20 апреля 2025 года. По его словам, Европе осталось "пять минут до полуночи", чтобы защитить себя от враждебной России, а США при президентстве Дональда Трампа больше не считаются надежным союзником.

Обе партии намерены заключить соглашение до следующей недели, а также надеются протолкнуть через парламент ослабление лимитов заимствований Германии, чтобы возобновить рост крупнейшей экономики Европы и увеличить военные расходы.

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"Существует огромная срочность, особенно по бюджету Бундесвера", - отметил Мерц.

В Reuters подчеркнули, что для Германии коалиции являются нормой, ведь там правительства формируются в два этапа: сначала партии проводят предварительные переговоры, а затем вступают в официальные коалиционные переговоры.

"Консервативный блок Мерца ХДС/ХСС и СДПГ вели переговоры по таким вопросам, как миграция и социальные выплаты, объединившись после тяжелой избирательной кампании", - отметили в материале.

Германия и Украина - последние новости

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна готовит новый пакет помощи Украине на 3 миллиарда евро. По его словам, также в этом году будут поставлены еще три системы IRIS-T, SLS и три системы IRIS-T SLM.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц ответил, что нужно Украине для защиты от агрессии РФ. Он отметил, что союзники нашего государства будут сосредоточены на том, чтобы после окончания войны Украина имела сильную армию.

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