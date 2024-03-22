Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства на 1,2 триллиона долларов за несколько часов до крайнего срока шатдауна.

Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства на 1,2 триллиона долларов за несколько часов до крайнего срока шатдауна.

Как пишет CNN, законопроект внезапно спровоцировал распри внутри Республиканской партии Палаты представителей - член палаты представителей от республиканской партии Марджори Тейлор Грин неожиданно подала предложение об отставке спикера Майка Джонсона из-за этого закона. Палата представителей должна будет рассмотреть предложение Грин в течение двух законодательных дней после ее признания.

Тейлор Грин заявила, что "довольно много" законодателей поддерживают ее предложение освободить спикера Палаты представителей Майка Джонсона, хотя она не уточнила, сколько именно членов ее поддерживают. Она рассказала CNN, что еще не разговаривала с Джонсоном, но сказала, что спикер "ведет переговоры из слабости" и что она не видит сценария, при котором она откажется от подачи предложения об освобождении.

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Принятый Палатой представителей законопроект обеспечивает финансирование министерств обороны, внутренней безопасности, труда, здравоохранения и социальных служб, образования, штата и законодательной власти. У Сената есть время до полуночи, чтобы одобрить законопроект, чтобы избежать частичного шатдауна.

Помощь США Украине

Ранее УНИАН писал, что Сенат США принял законопроект с 60 млрд долларов помощи Украине, но спикер Палаты представителей Конгресса США Майк не вынес его на голосование. Он требует, чтобы этот вопрос рассматривали после того, как будет продолжено финансирование американского правительства.

Ранее УНИАН писал, что республиканцы в Конгрессе США серьезно рассматривают. как один из возможных вариантов решения многомесячной борьбы за поддержку Украины, предоставление по крайней мере части помощи в виде займа.

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