Он рассказывал людям, что "иностранная мафия использует их фотографии".

В Аликанте полиция задержала мужчину, который выдавал себя за агента Интерпола.

Читайте также25-летней участнице "Мисс Мексика" грозит 50 лет тюрьмы за похищение людей (фото)Об этом пишет a24.es.

33-летний мужчина публиковал чужие контакты и фотографии на порносайтах, звонил жертвам, представляясь агентом Интерпола, и договаривался с ними о встрече.

В ходе встречи он рассказывал людям, что "иностранная мафия использует их фотографии" и обещал помочь удалить их.

Одна из женщин согласилась встретиться. Злоумышленник взял её интимные фотографии под предлогом подтверждения того, что фотографии в интернете принадлежат ей. После этого он начал угрожать, что отправит эти снимки её знакомым.

Полицейские обнаружили на сайте почти 1200 фотографий более 700 разных женщин.

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Автор: Людмила Жерновская