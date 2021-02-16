В Аликанте полиция задержала мужчину, который выдавал себя за агента Интерпола.
Читайте также25-летней участнице "Мисс Мексика" грозит 50 лет тюрьмы за похищение людей (фото)Об этом пишет a24.es.
33-летний мужчина публиковал чужие контакты и фотографии на порносайтах, звонил жертвам, представляясь агентом Интерпола, и договаривался с ними о встрече.
В ходе встречи он рассказывал людям, что "иностранная мафия использует их фотографии" и обещал помочь удалить их.
Одна из женщин согласилась встретиться. Злоумышленник взял её интимные фотографии под предлогом подтверждения того, что фотографии в интернете принадлежат ей. После этого он начал угрожать, что отправит эти снимки её знакомым.
Полицейские обнаружили на сайте почти 1200 фотографий более 700 разных женщин.
Вам может быть интересно
- ФСБ вербует украинских военнослужащих, притворяясь женщинами в соцсетях – СБУ
- В Киеве пьяный водитель устроил гонки с патрульными, а потом притворялся пассажиром (видео)
- Британка целый год притворялась студенткой Оксфорда
- В Португалии запытали до смерти рэпера, притворявшегося миллиардером (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram