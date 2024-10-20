Имея четырехкратное превосходство над Украиной в численности населения, Россия не может справиться собственными силами.

В своих попытках уничтожить государственность Украины Кремль все больше вынужден полагаться на иностранную рабочую силу для военно-промышленного комплекса, а теперь еще и на иностранные войска. Это свидетельствует об изначальной слабости самой России, которая не в состоянии выполнить прихоть диктатора, говорится в редакционной статье британского издания The Guardian.

Журналисты отмечают, что население России в четыре раза больше, чем в Украине, но Кремль все равно вынужден импортировать не только оружие, но и людей. Политика стимулирования рождаемости в России в целом провалилась. Население страны сокращается и стареет, из-за чего трудовые мигранты стали привычным явлением в российских городах.

Но пандемия, а затем и полномасштабная война нарушила и этот баланс. Сейчас российской экономике не хватает около 4,8 миллионов рабочих рук, а фронт в Украине лишь усугубляет ситуацию, постоянно высасывая из России все новых и новых людей, акцентируют авторы статьи.

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На этом фоне Кремль пытался привлекать иностранных наемников, деньгами заманивая на военную службу граждан Индии, Непала и других стран. Теперь дело дошло до северокорейских солдат. Параллельно на военные заводы вербуют граждан африканских стран, о чем стало известно недавно.

"Попытка президента Владимира Путина присоединить территорию к большой России поддерживается иностранным военным персоналом и рабочими. Это говорит не столько о силе растущих альянсов, какими бы тревожными они ни были, а больше о фундаментальных внутренних проблемах, с которыми столкнулась его страна еще до того, как он начал вторжение, которое опустошило Украину и убило столько собственных граждан России", - резюмирует The Guardian.

Россия хочет воевать чужими руками

Как писал УНИАН, в последнее время появляется все больше свидетельств о присутствии северокорейских военных специалистов на фронте в Украине и о подготовке целых подразделений из северокорейских солдат, которые, вероятно, будут направлены в Украину.

Также мы рассказывали, что Россия вербует молодых женщин из Африки и бедных стран Азии для работы на военных заводах. Им предлагают хороший заработок в туристической сфере, а потом заставляют собирать "Шахеды".

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