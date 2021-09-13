Центральное телеграфное агентство Кореи утверждает, что их новые ракеты поразили цели на расстоянии 1,5 тысяча километров.

Северная Корея заявила об успешных испытаниях крылатых ракет большой дальности.

Об этом говорится в отчете государственного центрального информационного агентства Кореи, передает CNN.

Испытания проходили 11-12 сентября. Новое оружие два года разрабатывала Академия оборонных наук.

В КНДР назвали крылатые ракеты большой дальности эффективным средством сдерживания для более надежных гарантий безопасности КНДР, а также сдерживанием военных маневров враждебных сил.

В США отметили, что им известно о запусках крылатых ракет из Северной Кореи. Испытания, по их мнению, угрожают соседям КНДР и международному сообществу.

В Южной Корее говорят, что часто обнаруживают крылатые ракеты северного соседа во время испытаний на малых высотах.

По данным KCNA, новые ракеты КНДР поразили цели на расстоянии 1,5 тысяча километров.

Читайте также"Репетируют вторжение": КНДР пригрозила нанести превентивный удар из-за учений США и Южной Кореи

На днях стало известно, что Южная Корея успешно провела испытания баллистической ракеты собственного производства (БРПЛ) с новой подводной лодки.

Южная Корея стала восьмой страной в мире, разработавшей БРПЛ после США, Великобритании, Франции, Индии, Китая, Северной Кореи и России.

В отличие от обычных ракет наземного базирования, БРПЛ труднее обнаружить, так как они запускаются с подводных лодок для внезапных ударов.

Ранее в "МАГАТЭ" при ООН предположили, что Пхеньян, вероятно, перезапускает свой ядерный комплекс в Йонбене. Считается, что именно на этом комплексе производят плутоний, который используют в ядерном оружии.

Северная Корея продолжала разрабатывать ядерное оружие с тех пор, как выгнала инспекторов "МАГАТЭ" из страны, проведя свое последнее испытание в 2017 году.

Автор: Денис Прядко