Он заявил, что в этом вопросе страна будет ориентироваться на собственные государственные интересы.

Глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич впервые предположил возможность Белграда присоединиться к санкционному давлению на Россию.

Как отметил чиновник в интервью Euractiv Serbia, такой вариант возможен, если Сербия сама сочтет это нужным. Он подчеркнул, прежде всего, Белград будет руководствоваться своими интересами.

"Мы осуждаем нарушение территориальной целостности Украины и так голосовали в международных инстанциях. Другой вопрос, будем ли мы вводить санкции против россии. Это не вопрос времени или сроков, это вопрос, который касается наших политических и экономических интересов", – сказал он.

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Главный дипломат Сербии также прокомментировал решение страны не вводить санкции против РФ в 2014 году, когда партнеры Украины вводили ограничения против Москвы за аннексию Крыма. Тогда Сербия решила, что это не в ее интересах, отметил Дачич.

Чиновник не исключает, что в случае изменения экономической ситуации Белград введет санкции против РФ.

"Мы в каждый момент оцениваем, что будет наилучшим для нашей экономики, для нашего положения в мире, для граждан Сербии", - пояснил глава МИД.

Последние заявления Сербии

На данный момент сербское правительство считает Российскую Федерацию союзницей. Из-за этого Белград отказался поддержать международное давление на страну-агрессора и вводить санкции против РФ.

Хотя в последнее время официальные лица Сербии отметились критикой в отношении политики России. Днями ранее президент Сербии Александр Вучич в эфире местного телевидения заявил, что Россия должна прекратить вербовку сербов в "Группу Вагнера" для участия в войне против Украины. Он раскритиковал российские СМИ и группы в социальных сетях, которые публикуют на сербском языке объявления о наборе наемников.

Также страна внезапно объявила, что предоставит Украине гуманитарную помощь. Речь идет об оборудовании для поддержания украинской энергосистемы.