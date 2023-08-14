Сербы удостоверились в том, что Запад стал снисходительнее, и начали гибридное давление на Косово.

Попытки ЕС и США задобрить Сербию и перетащить ее из-под российского влияния на свою сторону провалились, вызвав дополнительную дестабилизацию на Балканах. Об этом пишет CNN, пообщавшись с рядом экспертов.

Издание отмечает, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину Запад стал значительно снисходительнее к Сербии. "Их политика имела две цели. Во-первых, вернуть Сербию в западное лоно, подальше от России. Во-вторых, позволить своим соответствующим администрациям более полно сосредоточиться на поддержке Украины", – говорится в публикации.

Западные дипломаты пытались вывести Сербию из орбиты РФ, в частности, обещая более быстрый путь к членству в ЕС, одновременно предупреждая об изоляции в противном случае. Однако эта стратегия не дала результатов, пишет издание.

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"Сербия отказалась участвовать во всех раундах санкций ЕС против Путина. Сербия, удостоверившись, что их не укорят на Западе, продолжала преследовать собственные интересы в регионе с меньшей ответственностью, разжигая конфликты за рубежом, чтобы отвлечь внимание от недовольства дома", – пишет CNN.

Отмечается, что последствия этого острее всего почувствовали в Косово, которое откололось от Сербии в 2008 году, но Белград до сих пор считает его своей территорией.

"Они, похоже, верят, что приближают Сербию к ЕС и НАТО, к западному мышлению и отдаляют от России... но я бы сказала, что это не отображается на местах", – заявила председатель специального комитета по иностранным делам британского парламента Алисия Кэрнс.

Несмотря на то, что Сербия присоединилась к резолюциям ООН, осуждающим вторжение России в Украину, она изъявила мало желания присоединиться к западным санкциям. Также Сербия утверждает, что не хочет продавать свое оружие Украине, хотя есть свидетельства обратного. Кроме того в сентябре прошлого года Белград подписал с Москвой новое соглашение о безопасности.

"Если предположить, что мы каким-то чудом приведем Сербию в ЕС, с таким режимом вы практически приведете еще одного российского троянского коня в ЕС, как в случае с [премьер-министром Венгрии Виктором] Орбаном. Да, вы можете повлиять на расширение, но вы точно не собираетесь нейтрализовать влияние России в регионе – вы просто импортируете его в ЕС", — заявил эксперт Европейского совета по международным отношениям Майда Руге.

Одним из проявлений сербского своеволия стали столкновения на севере Косово, где проживают этнические сербы, в течение последнего года. Сначала мэры и другие представители этнических сербов подали в отставку одновременно. Назначенные центральными косовскими властями досрочные выборы сербское население при активном содействии Белграда бойкотировало, поэтому одержали победу кандидаты-албанцы. Попытки утвердить албанцев во главе сербских общин вызвали насилие.

"Насилие было крайним. Десятки миротворцев НАТО получили ранения после того, как на них напали этнические сербы. Некоторые ранения были тяжелыми: трех венгерских солдат застрелили; одному ампутировали ногу", - пишет CNN.

По словам Алисии Кэрнс, британские войска, дислоцированные в Косово, нашли "хранилища оружия, спрятанные в церквях и машинах скорой помощи сербским ополченцам на севере Косово".

Однако большая часть дипломатической реакции Запада была сосредоточена на действиях косовских властей, а не сербов. Косово было отстранено от совместных военных учений с США, исключено из европейских инфраструктурных проектов и введены санкции, которые, по словам косовского бизнес-альянса, могут стоить экономике страны 500 миллионов евро до конца этого года.

Кэрнс раскритиковала "несбалансированную" реакцию Запада, заявив, что он игнорирует истинную причину проблем. "Началом кризиса стало иностранное вмешательство правительства Сербии во внутренние дела Косово, когда они сказали косовским сербам не голосовать на местных выборах. Это иностранное вмешательство", - сказала она.

"Ситуация ясна, кто все еще хулиган на Балканах. Время покажет, что эта "инвестиция" в успокоение Сербии будет напрасной", – сказала CNN Мелиза Харадинай, бывший министр иностранных дел Косово.

Политика Сербии в отношении Украины - последние новости

В начале июня президент Сербии Александар Вучич заявил, что его правительство не будет мешать поставкам сербского оружия в Украину, хотя, конечно, не приветствует это. Этому заявлению предшествовали несколько месяцев противоречивых сообщений: одни говорили что сербы продают оружие Украине, тогда как другие это отрицали.

В июле правительство Сербии сообщило о намерении передать Украине гуманитарную помощь для преодоления гуманитарной катастрофы в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС. Пакет помощи содержит предметы первой необходимости и лекарства. Также Белград предлагает временное убежище для граждан Украины, пострадавших в результате подрыва ГЭС.

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