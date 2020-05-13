Вице-спикер сената Польши уходит с должности, чтобы работать врачом

Он добавил, что "продолжит быть сенатором и будет сотрудничать".

Вице-спикер сената Польши Станислав Карчевский объявил о том, что уходит с этой должности, чтобы работать врачом.

Станислав Карчевский, который принадлежит к правящей партии Польши "Право и справедливость", в среду утром объявил, что возвращается к медицинской профессии, но не уходит из политики, сообщает TVN24.

Он добавил, что "продолжит быть сенатором и будет сотрудничать".

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"В этом году у меня заканчивается срок действия лицензии на медицинскую практику, и это прекрасная профессия", - отметил он.

Он признал, что сотрудничество со спикером сената Томашем Гродзким (оппозиционная "Гражданская коалиция") "не складывается хорошо".

"Взаимопонимания нет, а я думал, что будет. В конце концов, мы оба хирурги. Мы плохо сотрудничаем, и я уже смирился с этим", - сказал Карчевский.

Как сообщал ранее УНИАН, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар перерегистрировался как практикующий врач и будет работать одну смену в неделю, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.

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