В Колумбии солдат массово обвинили в насилии над детьми

Недавно трое колумбийских солдат похитили и изнасиловали 12-летнюю девочку из индейского племени.

Колумбийских солдат массово обвинили в насилии над несовершеннолетними.

Об этом заявил генерал Эдуардо Запатейро, передает газета El Tiempo.

По его данным, с 2016 года в армии выявлено 118 случаев сексуального насилия над несовершеннолетними. В 45 случаях подозреваемые отстранены от военной службы, остальные случаи расследуются.

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Недавно трое колумбийских солдат похитили и изнасиловали 12-летнюю девочку из индейского племени. Сейчас они ожидают приговора.

«Ни одного колумбийского солдата не тренируют нарушать права детей и подростков... Я не допущу поведения, нарушающего этические принципы, моральные ценности и хорошие обычаи», - сказал Запатейро.

По данным местных организаций здравоохранения, каждый год в Колумбии сексуальному насилию подвергаются около 17,9 тысячи женщин.

Как сообщал УНИАН, против организации «Бойскауты Америки» подали примерно 300 исков о сексуальном насилии. Минимум 12 тысяч бойскаутов заявили, что оказались жертвами насилия. В связи с этим в организации попросили у властей защиты от банкротства.

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