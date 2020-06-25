В Иране наказали студентов, почтивших память жертв сбитого самолета МАУ

20 студентов-медиков зажгли свечи в память о погибших в авиакатастрофе.

Медицинский университет в Иране временно отстранил от занятий своих студентов, которые почтили память жертв сбитого украинского самолета МАУ.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Администрация университета Мохакека Ардебили пояснила, что дисциплинарный комитет решил наказать студентов, потому что они якобы не просили разрешения на собрание.

По данным Аl Arabiya, студентов отстранили для "поддержания здоровой образовательной атмосферы университета".

Известно, что они организовали церемонию зажигания свечей для чествования памяти жертв авиакатастрофы.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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