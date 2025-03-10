Венгрия стала единственной страной ЕС, которая проголосовала против продления санкций.

Венгрия снова заблокировала продление индивидуальных санкций Европейского Союза против России. Их срок действия истекает уже 15 марта.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов государств Европейского Союза, которые знакомы с результатами переговоров.

Отмечается, что Венгрия отказалась голосовать за продление санкций против РФ на заседании послов Евросоюза. Чтобы они продолжились, необходимо согласие всех стран ЕС до 15 марта включительно.

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"Обсуждение индивидуальных санкций продолжается, и пока что согласие не достигнуто", - сказал журналистам один из дипломатов.

Другой дипломат поделился, что Венгрия является пока единственной страной ЕС, которая не соглашается на продление санкций против Москвы. Все остальные члены Евросоюза поддержали это решение.

Один из собеседников издания подчеркнул, что если продление санкций не будет утверждено до 15 марта, они прекратят действовать. Тем не менее источники считают, что Венгрия может в последний момент согласиться на продление ограничений против РФ, так как она делала это раньше.

Следующее заседание послов стран ЕС состоится в Брюсселе 12 марта. По словам источников, на встрече, в частности, будет обсуждаться вопрос продления санкций против РФ.

Кроме того, редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк со ссылкой на источники написал в соцсетях, что Венгрия хочет исключить 8 лиц из списка санкций против РФ. По его словам, только в этом случае Будапешт согласится проголосовать за их продление. В ответ на это ЕС предложил отменить санкции в отношении четырех других лиц.

Санкции против России - важные новости

Ранее журналисты узнали имена тех людей, которых Венгрия хочет спасти от санкций Евросоюза. Отмечается, что эти российские олигархи попали в "черный список" еще в 2022 году.

Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм поделился, что на следующей неделе в США представят новые санкции против РФ. С начала второй каденции Дональда Трампа США не ввели никаких новых санкций против Москвы, хотя успели лишить Украину всей помощи.

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