Военный указ 1944 годай позволяет королю Бельгии Филиппу блокировать передачу активов из страны.

Чиновники ЕС рассматривают возможность привлечения короля Бельгии Филиппа для сохранения санкций против России, на случай, если Венгрия наложит вето на их продление. О соответствующей схеме пишет Financial Times.

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил членам ЕС заблокировать продление санкций ЕС против России в этом месяце, что приведет к истечению срока их действия 31 января.

Как пишет FT, хотя чиновники ЕС планируют убедить Орбана сохранить санкции против компаний и российских активов, замороженных в ЕС, параллельно они разрабатывают меры, способные сохранить некоторые ограничения.

Видео дня

В частности, речь идет о 190 млрд евро российских государственных активов в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Чиновники опасаются, что в случае отмены санкций эти деньги "окажутся в России на следующий день", поскольку у финансовых посредников не будет законных оснований удерживать их.

Поскольку государственные активы физически хранятся в бельгийской компании, одним из запасных вариантов является использование военного указа 1944 года, который позволяет королю Бельгии Филиппу блокировать передачу активов из страны, пишет FT, ссылаясь на заявления некоторых чиновников.

"Если Орбан не уступит, единственным решением будет национальное", - сказал высокопоставленный чиновник, участвующий в подготовке плана.

Как отмечает FT, несколько стран-членов предложили альтернативное решение - лишить Венгрию права голоса, чтобы добиться продления соглашения. Однако такой радикальный шаг, скорее всго, не получит необходимой единогласной поддержки со стороны всех остальных государств.

Орбан и санкции против России

В декабре Орбан заявил лидерам Европейского Союза, что планирует дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем продлевать санкции против России. При этом впоследствии он заявил, что пришло время для ЕС отменить санкции против России.

Недавно в государственный бюджет Украины поступило 3 миллиарда евро из средств от замороженных активов России. Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов. В целом инициатива стран G7 предусматривает направление Украине 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов долларов предоставит Европейский Союз.

Вас также могут заинтересовать новости: