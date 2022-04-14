Также США готовят новые усилия для борьбы с уклонением России от санкций.

США не намерены впоследствии возвращать российским бизнесменам арестованные активы.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша цель не в том, чтобы возвращать их. Наша цель состоит в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом", - заявил он.

Салливан также отметил, что США готовят новые усилия для борьбы с уклонением России от санкций, пишет Reuters.

"В течение ближайших дней наше внимание будет сосредоточено на уклонении... Я думаю, что в течение следующей недели-двух мы будем иметь некоторые сообщения, которые определят цели, которые пытаются способствовать этому уклонению как внутри России, так и за ее пределами", - сказал он.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 4 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 10 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 1793 мирных жителя.

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