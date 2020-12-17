Санкции вводятся из-за продолжения репрессий против гражданского общества в Беларуси.

Новые санкции Европейского Союза против 29 человек и 7 компаний Беларуси, согласованные на этой неделе, вступили в силу.

Читайте такжеЕС утвердил третий пакет санкций против БеларусиОб этом говорится в Официальном журнале Евросоюза.

В частности, говорится, что, учитывая продолжение репрессий против гражданского общества в Беларуси, в санкционный список физических и юридических лиц, компаний и учреждений добавляются еще 29 лиц и 7 компаний, против которых будут применяться ограничительные меры.

Соответствующее решение вступает в силу сегодня.

В частности, под санкции попали Анатолий Сивак, Иван Эйсмонт, Владимир Караник, Наталья Кочанова, Павел Легкий, Игорь Луцкий, Андрей Швед, Геннадий Богдан, Игорь Бурмистров, Артем Дунько, Олег Каразей, Дмитрий Курян, Александр Турчин, Дмитрий Шумилин, Виталий Стасюкевич, Сергей Калинник, Вадим Пригара, Виктор Станиславчик, Александр Петраш, Андрей Лагунович, Елена Литвина, Виктория Шабуня, Елена Живица, Наталья Дедкова, Марина Федорова, Юлия Густир, Елена Некрасова, Александр Шакутин и Николай Воробей.

Также ограничительные меры введены против ряда белорусских компаний: "ЗАО "Белтехэкспорт", "Дана Холдингз/Дана Астра", "Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление "Управление делами Президента Республики Беларусь", "ООО "Синезис", "ОАО "АГАТ- электромеханический завод", "ОАО "140 ремонтный завод", а также "DFN "МЗКТ"- Минский завод колесных тягачей".

В то же время, как комментирует Совет ЕС, сегодня вводится третий пакет санкций против Беларуси. В частности, новые санкции целенаправленно вводятся против чиновников, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов и других лиц.

Также ограничительные меры направлены против экономических субъектов, влиятельных бизнесменов и компаний, которые получают выгоду от поддержки режима Александра Лукашенко.

"Это решение имеет целью направить мощный сигнал ответственным политическим и экономическим субъектам, что их поддержка режима обернется высокой ценой", - отмечается в заявлении.

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и замораживание активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, попавшим под санкции. Они включают физических лиц, в отношении которых санкции вводились в предыдущие годы.

"Цель этих санкций - оказать давление на белорусское политическое руководство, чтобы исключить дальнейшее насилие и репрессии, освободить всех политических пленников и других несправедливо заключенных, а также инициировать настоящий и всесторонний национальный диалог с широкими слоями общества", - добавили в Совете ЕС .

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

Раньше Украина присоединилась к европейским санкциям против Беларуси.

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Автор: Виталий Саенко