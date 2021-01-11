На Новорижском шоссе в Подмосковье самосвал врезался в колонну автобусов Минобороны РФ. В результате по меньшей мере четыре человека погибли, есть пострадавшие.
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Об этом сообщает Mash. Отмечается, что грузовик въехал в колонну автобусов ПАЗ из учебного центра ФКУ «Войсковая часть 83466». Там готовят водителей для Минобороны.
Один из пострадавших военных находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики.
Утверждается, что самосвал въехал в колонну, которая возвращалась с учебы по вождению на полигоне. Водитель грузовика не справился с управлением.
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