Саммит мира. Два момента, которые мне кажутся важными, но пока не до конца раскрыты (либо не встретилось).

Первый. В плане организации – это протокольно-логистический подвиг. Ибо саммит оказался действительно мировым. Втиснуть его после сложных выборов в Европе, встык к саммиту G7 и накануне Курбан-Байрама – это очень сильно. Плюс было видно, что буквально накануне докрутили и обеспечили присутствие нескольких знаковых стран. Так что, без всяких оговорок, надо отдать должное нашим дипломатам и всем, кто обеспечивал мероприятие.

Второй. Основной результат саммита уже сейчас – в возможностях, которые он порождает. Ибо встреча в таком формате и с такой повесткой нужна не только Украине. Иначе не было бы такой явки.

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Формально рассматривалось три вопроса.

Обмен пленными – это важно для нас, чтобы в фокусе были люди.

Но основное содержание и подоплека, ради которой все и собрались – это "продовольствие" (читай – гарантии свободы судоходства) и "ядерная безопасность" (читай – новые правила распространения ядерного оружия).

Во-первых, еще в 2021 году украинская сторона в публичной форме обращала внимание партнеров, что Россия в Черном и Азовском морях уничтожает саму идею свободы судоходства. А раз можно одним в одной точке мира, значит, будет можно и другим. Что уже наглядно доказывают другие товарищи руками хуситов.

Если не наказать нарушителя, хаос на морских коммуникациях станет новой нормой. Развитие беспилотных технологий на порядок удешевляет точку входа в процесс для разного рода злодеев. Авианосцы – это прекрасно. Но есть нюансы. И эта проблема касается всех.

Во-вторых, Украина добровольно отдала ядерный арсенал в обмен на джентельменские обещания.

Причем "джентльмены" забрали не только ЯО, но и пытались максимально стерилизовать украинскую армию от всего далеко стреляющего (чудом сохранили "Точки-У").

Полномасштабная агрессия одного из "джентльменов" сразу взвинтила до небес запрос на обладание своим ЯО у всех, кто ранее колебался. Теперь никто никого не убедит, что есть какие-то "гарантии". И Россия, оказавшись в стратегическом тупике, начала разыгрывать эту карту.

В февральских статьях товарищ Караганов (российский политолог и экономист) прямо написал – Россия готова РАЗДАТЬ ядерное оружие своим друзьям. В подкрепление тезиса на арену был вызван специально обученный Лукашенко.

Присутствие товарища Караганова живьем вместе с Путиным на форуме в СПб накануне саммита мира – это сигнал со стороны РФ, что вся эта ядерная риторика актуальна. Кремль пытается позиционировать БРИКС как дилерскую структуру с блэк-джеком и ЯО для своих. Отчего в Европе у всех, кроме ядерного Макрона, дергаются глаза. Ибо нет ответа.

На фоне всего этого, у многих на планете возникает вопрос к мировым гегемонам: товарищи гегемоны, либо выполняйте свои гегемонские обязанности и разберитесь с этим бардаком, либо быть беде.

На столе есть два варианта "разобраться с бардаком":

Первый. "Конечно же, так нельзя, агрессия - это плохо. Но давайте в данном случае (с Украиной) пойдем навстречу агрессору, чтобы затем найти какие-то решения на благо всего мира". Этот вариант подкупает тем, что не надо сильно напрягаться, все издержки несет жертва агрессии, риски переносятся в будущее. Слабое место: а кто в него поверит, если агрессор не наказан? В чем страховка от повторения? Может, лучше переметнуться туда, где раздают ЯО?

Второй. "Давайте оторвем агрессору руки и ноги, а голову насадим на пику и выставим на базарной площади. А потом выстроим какую-то модель". Минус - в необходимости совершать усилия и рисковать прямо сейчас, зато есть какая-то логика, в которую верят.

Не делать ничего – нельзя. Пожар может стать неконтролируемым.

Украина – это точка, где можно все это решить, чтобы не решать потом везде, в том числе у себя дома.

Даже те, кто не подписал итоговый документ (и те, кто не присутствовал), точно понимают цену вопроса. Это не Херсонская и Запорожская области. Это их личная шкура.

Саммит существенно ускорил мыслительные процессы.

Алексей Копытько, военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины