Во время саммита "Большой двадцатки" возможно дистанционное включение с президентом РФ, поделился премьер Италии.

Президент Индонезии Джоко Видодо исключает личное присутствие главы Российской Федерации Владимира Путина на саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20).

Индонезийский лидер был категоричен - президент РФ не приедет на саммит G20, рассказал премьер-министр Италии Марио Драги во вторник, 28 июня, на пресс-конференции после саммита лидеров "Большой семерки".

По его словам, во время саммита G20 может быть дистанционное включение с Путиным. "…посмотрим", - сказал итальянский премьер.

"Что касается присутствия Путина (на саммите - Ред.)… президент Видодо это исключает. Он был категоричен - (президент России - Ред.) не приедет…", - заявил Драги.

Напомним, в конце марта президент США Джо Байден предложил отнять у России место в G20. С американским лидером согласен премьер Австралии Энтони Албаниз, у которого нет желания сидеть за одним столом с Владимиром Путиным.

Западные СМИ писали, что власти Штатов пытались убедить Индонезию не приглашать президента России на саммит "Большой двадцатки".

Стоит отметить, что в конце апреля Джоко Видодо пригласил украинского президента Владимира Зеленского приехать на мероприятие.

Саммит G20 в текущем году состоится в Индонезии 15-16 ноября на острове Бали. В Кремле сообщали, что Путин планирует принимать участие в мероприятии.

В "Большую двадцатку" входят США, Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР, Япония и ЕС.

Справка УНИАН. Отношения стран Запада с Россией ухудшились после того, как российские войска рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Страны Евросоюза ввели против РФ несколько пакетов санкций.

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