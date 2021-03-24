Примечательно, что названо даже имя покупателя этого произведения. Им стал бизнесмен Андрэ Абдун.

На аукционе в Дубае продали самую большую в мире картину под названием «Путешествие человечества».

Читайте такжеНа аукцион выставят картину Ван Гога, которую почти никто не видел (фото)Автором картины является современный британский художник Саша Джафри. Он потратил на ее создание восемь месяцев.

Как сообщает издание Khaleej Times, произведение, разделенное на 70 сегментов, пошло с молотка за $62 млн. Вырученные деньги будут переданы благотворительным фондам, оказывающим помощь детям и молодежи во всем мире, пострадавших от пандемии коронавируса.

«Мы надеемся спасти жизни 200 млн детей, а также дать им шанс и возможность изменить мир. Вот наша цель. Мы хотим, чтобы у каждого ребенка в мире была возможность получать образование через интернет. Мы будем стремиться сделать интернет доступным для тех, кто живет в самых бедных странах», — заявил Джафри.

Покупателем стал бизнесмен Андрэ Абдун. «Если $62 млн, которые я потратил на эту картину, могут помочь и вызвать улыбку даже у одного ребенка, я буду считать это вложение успешным», - сказал он. Абдун намерен построить в Дубае музей, где выставит свое приобретение.

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Автор: Ирина Погорелая