Здоровье политика в серьезной опасности.

Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский (Польша) уверяет, что вступление Грузии в ЕС напрямую связано с делом бывшего президента страны Михеила Саакашвили.

Европарламент не поддержит вступление Грузии в блок, если политик умрет в тюрьме, заявил Сариуш-Вольский в Twitter.

"Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если экс-президент умрет в тюрьме", – написал польский политик.

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Таким образом Сариуш-Вольский прокомментировал слова лидеров партии "Грузинская мечта", заявивших о неуместности проведения параллелей между делом Саакашвили и европейской перспективой страны.

Угроза смерти Михеила Саакашвили - последние новости

Михеила Саакашвили, бывший президент Грузии и гражданин Украины, был задержан в Грузии 1 октября 2021 года – после возвращения в страну впервые за 8 лет накануне выборов.

Ему предъявляют обвинения в нескольких уголовных делах, в частности, о незаконном пересечении границы. Также он был заочно приговорен к 6 годам заключения по делу о нападении на грузинского экс-депутата Валерия Гелашвили.

Саакашвили, называющий обвинения против политическим преследованием, отреагировал на задержание голодовкой. Первая голодовка длилась до 19 ноября прошлого года и сильно подорвала здоровье политика. Он был переведен из тюрьмы в госпиталь.

В ноябре стало известно, что Саакашвилиболен туберкулезом. Кроме того, у 55-летнего политика развивается деменция. В конце прошлого месяца адвокат политика заявил, что в организме Саакашвили обнаружили следы смертельного яда.

На видео, которое обнародовали грузинские тюремщики, можно увидеть, что Саакашвили в настоящее время передвигается на ходунках, физически истощен.

В декабре 2022 года Саакашвили возобновил голодовку. Причиной стал отказ Департамента исполнения наказаний Минюста Грузии обеспечить ему прямое включение из больничной палаты.

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