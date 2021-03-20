Премьер Болгарии обратился к руководству российской дипломатии и попросил прекратить шпионить.

По словам премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, после очередного шпионского скандала стране снова придется пойти на объявление персонами нон грата российских дипломатов.

"И снова в нашей стране должны быть объявлены нежелательными лицами российские дипломаты. Мы будем твердо защищать свою национальную безопасность и независимость", - цитирует Борисова "Европейская правда"со ссылкой на издание "Блиц".

"Я обращаюсь к руководству российской дипломатии и хочу сказать им: "Прекратите шпионить!", - заявил премьер-министр.

Дипломатические войны Болгарии и России

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Автор: Катерина Комолова