По словам премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, после очередного шпионского скандала стране снова придется пойти на объявление персонами нон грата российских дипломатов.
"И снова в нашей стране должны быть объявлены нежелательными лицами российские дипломаты. Мы будем твердо защищать свою национальную безопасность и независимость", - цитирует Борисова "Европейская правда"со ссылкой на издание "Блиц".
"Я обращаюсь к руководству российской дипломатии и хочу сказать им: "Прекратите шпионить!", - заявил премьер-министр.
Дипломатические войны Болгарии и России
18 марта в столице Болгарии Софии во время секретной операции задержали нескольких человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
Ранее, в сентябре 2020 года в Болгарии начали досудебное производство по статье о шпионаже в отношении двух дипломатов из России. Следствие считает, что с 2016 года россияне собирали для российской военной разведки информацию о планах модернизации армии Болгарии и технической пригодности ее военной техники.
- В декабре 2020 года МИД Болгарии объявило персоной нон грата дипломата посольства России из-за действий, несовместимых с его дипломатическим статусом.
- В январе 2020 года из Болгарии выслали двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. Это были первый секретарь консульского отдела посольства РФ и сотрудник торгового представительства РФ. По версии болгарских властей, россияне собирали информацию о механизмах избирательного процесса в республике, а также данные об энергетике.
- В октябре 2019 года Болгария выслала еще одного первого секретаря посольства России, заподозренного в шпионаже.
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