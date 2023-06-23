ООН зарегистрировало 24 862 жертвы среди мирного населения в Украине.

Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что в мае российские оккупанты почти в три раза чаще атаковали ракетами и беспилотниками всю территорию Украины.

Как пишет "Укринформ", по состоянию на сегодня, 23 июня, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зарегистрировало 24 862 жертвы среди мирного населения в Украине. Так, 9083 человека погибли, в том числе 530 детей. Кроме того, 15 779 гражданских получили ранения, среди них - 1086 детей.

ООН подтверждает более тысячи атак на образовательные и медицинские учреждения, большинство - с применением тяжелого вооружения. ЮНЕСКО заявляет о повреждении 260 объектов, среди которых:

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112 религиозных;

22 музеев;

94 зданий исторического значения;

19 памятников;

12 библиотек;

один архив.

ООН задокументировала 158 случаев сексуального насилия, связанного с российским вторжением. Дикарло добавила, что "большинство из них совершено военнослужащими российских вооруженных сил". Она также обеспокоена из-за информации о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси.

"Объявленное размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси и сопроводительная риторика еще больше усилили напряженность в регионе. Мы призываем всех вовлеченных в это действовать ответственно и в соответствии с международными обязательствами. Мы снова заявляем, что любая угроза применения ядерного оружия неприемлема", – сказала Дикарло.

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Общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенных инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, по состоянию на апрель 2023 года достигает 147,5 млрд долл. По оценкам Всемирного банка, для восстановления Украины понадобится не меньше 411 миллиардов долларов.

Кроме того, вторжение затопило 7,1 миллиона человек в бедности и изменило 15-летний прогресс в развитии.

По состоянию на конец марта в странах Европы находились 5 млн украинских беженцев попутно. Всего там побывало уже 8 миллионов украинских беженцев.

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