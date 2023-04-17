Президент страны отметил, что поляки прекрасно осознают размеры геополитической жадности, которая присуща России.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что из-за собственной геополитической жадности РФ, в случае победы в Украине, следующей военной целью выберет другое государство.

Об этом политик напомнил во время совместной конференции с лидером Италии Серджо Маттареллой, который посетил с визитом Польшу в понедельник, 17 апреля.

Дуда подчеркнул, что каждый, кто сегодня призывает к прекращению помощи Украине, в условиях, когда россияне продолжают военную эскалацию на территории украинских земель на самом деле действует в интересах Москвы и, по сути, хочет, чтобы Россия одержала победу над Украиной, передает Polskie Radio 24.

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По мнению Дуды, если мир перестанет поддерживать Украину, Россия сможет выиграть войну, но, в своих амбициях не остановится.

"Если Украине не окажут помощь, Россия выиграет эту войну, что будет лишь первым шагом со стороны России для расширения своего господства над народами этой части Европы", - сказал он.

Как добавил польский президент, поляки хорошо знают эту русскую жадность: "Жадность властвовать над другими народами, порабощать другие народы, лишать их потенциала и использовать его", - указал Дуда.

Во время разговора с лидером Италии он подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Украину и призывает к этому своих партнеров. Важно, чтобы Киев чувствовал поддержку непрерывно, ведь только тогда Россия не сможет выиграть эту войну: "если Россия выиграет эту войну, она нападет на другую страну", - сказал он.

По итогам переговоров Дуда отметил, что его коллега Серджо Маттарелла также разделяет это мнение.

Подоляк объяснил, во что превратится Европа, если РФ победит

Напомним, что еще в феврале 2023 года советник главы Офиса президента Михаил Подоляк расписал перспективы Европы на фоне дискуссий о целесообразности передачи Украине такого уровня оружия, как истребители F-16.

По его словам, даже достигнув победы в Украине агрессор не остановится, а станет настоящей опухолью, которая будет провоцировать случаи терроризма, сепаратизма и новых военных конфликтов в ЕС. Он отметил, что тогда Европа на полную мощь увидит, что такое "русский мир".

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