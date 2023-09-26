Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ООН выдал несколько абсурдных заявлений. В частности, что Россия уважает территориальную целостность Украины, однако имеет "свое видение" этого. Мол, в Декларации независимости Украины существуют какие-то "главные моменты", поэтому поддержка целостности Украины со стороны Москвы вроде бы требует от Киева соблюдения каких-то условий.

Более того, Лавров заявил, что Россия готова на переговоры с Украиной, но не намерена обсуждать какие-либо предложения даже о временном прекращении огня, потому что РФ все время обманывают.

На самом деле позиция России о переговорах без прекращения огня не нова. Мы помним, что даже в первые недели полномасштабного вторжения происходили какие-то переговоры, но Россия на время этих переговоров никоим образом не прекращала боевые действия. Поэтому, думаю, что такая "формула" со стороны РФ была задумана не сегодня. И представлялась успешной на фоне демонстрации военной силы РФ – мол, Россия все равно одержит победу. Так что за этой "формулой" вряд ли стоят какие-то реальные вещи.

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Военная ситуация на фронтах и на Черном море уверенно и однозначно меняется не в пользу России. То есть мы видим, что РФ не имеет тех военных возможностей, которые бы позволяли ей побеждать. Скорее, пока речь идет о том, что РФ может удерживать некоторые оккупированные украинские территории, но становится все более уязвимой к оружию, которое применяют украинские Силы обороны.

РФ не имеет военных возможностей, которые бы позволяли ей побеждать

Итак, российская "формула" - переговоры без прекращения огня - это не более, чем дипломатическая формулировка. С одной стороны, это вроде бы послание тем, кто выступает за решение проблемы путем переговоров: мол, смотрите, РФ готова встречаться и договариваться. С другой стороны, это попытка продемонстрировать, что РФ при этом не будет прекращать огонь, потому что остается сильной в военном плане для того, чтобы одержать победу в этой войне.

Стоит ли воспринимать это как сигнал Соединенным Штатам, связанный с американскими выборами? Не думаю. Россия действительно могла бы рассчитывать на какие-то гипотетические полезные для себя изменения, то есть изменение позиции американской администрации относительно войны в Украине, но проблема в том, что до президентских и частично сенатских выборов в США еще больше года. Мало того, что на этих выборах могут быть другие кандидаты чем те, кого мы сейчас видим: Трамп, Байден, Де Сантис, Рамасвами. К тому времени ситуация может иметь настолько интересное развитие, что рассчитывать на "знакомые лица" будет бесполезно.

Кроме того, впереди еще месяц, а может и два, нормальной погоды для ведения боевых действий. Далее - зимняя кампания, во время которой война также не прекратится (возможно, лишь снизится интенсивность). А дальше - снова весенняя и летняя кампании…

Россия предлагает имитацию переговоров

То есть, Россия, не имея успехов на фронте и понимая, что это игра в долгую, предлагает имитацию переговоров.

За заявлениями Лаврова стоит одно - это предложение капитуляции Украины. На настоящие же переговоры Россия может согласиться при условии смены власти, при условии, когда Путин прекратит находиться во главе РФ. Его гордыня не позволит ему демонстрировать хоть какую-то слабость. А поражение в этой войне - будет лично его поражением. Лишь когда Путин уйдет, часть его команды может согласиться на те переговоры, на которые упорно не соглашается он сам.

Владимир Воля, политический эксперт