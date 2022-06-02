В компании считают нецелесообразным продолжать деятельность в этих странах.

Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise официально покидает Российскую Федерацию и Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе отметили, что после приостановки поставок и продаж в Россию и Беларусь в конце февраля компания внимательно следит за ситуацией.

"Продолжить деятельность в России и Беларуси для нас больше нецелесообразно, и мы продолжаем упорядоченный выход нашего бизнеса, который остался в этих странах. Мы стремимся к прозрачному общению с членами нашей команды, клиентами и партнерами, которые пострадали из-за того, что мы сворачиваем бизнес-операции в двух странах", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Hewlett Packard Enterprise — американская IT-компания, созданная в 2015 году вместе с HP Inc после раздела корпорации Hewlett-Packard на две компании. Компания создает сервера и хранилища данных.

Ранее УНИАН уже сообщал, что один из самых популярных сервисов графического дизайна уходит из России из-за войны в Украине.

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