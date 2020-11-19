Ключевым элементом стал призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили основные положения обновленного проекта резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина».

Как говорится в заявлении МИД Украины, внешнеполитическое ведомство приветствует одобрение Третьим комитетом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проекта, уже пятой подряд, обновленной и усиленной резолюции по Крыму.

"Принятие проекта - важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма", - говорится в заявлении.

В частности, документ подготовлен на основе двух последних докладов генерального секретаря ООН, представленных по требованию Генассамблеи, в которых задокументированы многочисленные факты массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях.

В МИД подчеркивают, что ключевым элементом обновленного проекта резолюции стал призыв к международному сообществу к усилению взаимодействия, в частности в рамках международных платформ, для давления на РФ с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств как государства-оккупанта.

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При этом особое внимание уделено вопросу квалификации "органов" на временно оккупированных территориях Украины как "оккупационных властей Российской Федерации".

"Резолюция констатирует продолжение Россией противоправной деятельности, в соответствии с международным гуманитарным правом, которая включает переселение российских граждан на полуостров и принудительную смену гражданства с целью модификации демографического состава населения. Это, в частности, негативно влияет на экономические и социальные права крымчан и заставляет их покидать Крым, что является скрытой формой депортации лиц, которые защищены Женевскими конвенциями в условиях оккупации", - говорится в заявлении.

Также сказано, что среди важных положений нынешнего проекта есть призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток.

"Привлекается внимание к системным политическим репрессиям против представителей крымскотатарского народа, очередным необоснованным суровым приговорам политическим заключенным, преследованию Православной церкви Украины в Крыму, преследованию журналистов, в частности гражданских, использование пандемии для осуществления дальнейшего наступления на права человека", - заявили в МИД.

Кроме того, добавляют в ведомстве, в проекте резолюции звучит требование к РФ немедленно прекратить грубые нарушения прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ международным правозащитным механизмам, включая Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на территорию временно оккупированного полуострова.

"Украина благодарна странам, которые поддержали проект резолюции на заседании Третьего комитета, а также тем, кто стал соавторами документа, и призывает все государства-члены ООН поддержать резолюцию во время голосования на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре", - говорится в заявлении.

Оккупация Крыма Россией

Россия аннексировала Крым в 2014 году. 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя произошел непризнанный большинством стран мира «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.

Россия называет это «восстановлением исторической справедливости».

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Автор: Виталий Саенко