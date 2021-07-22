В выступлении 1998 года Кентаро Кобаяси сказал фразу "давайте поиграем в Холокост".

Оргкомитет Олимпиады в Токио принял решение уволить режиссера церемонии открытия Кентаро Кобаяси, поскольку в 1998 году он пошутил о Голокосте. Церемония открытия должна состояться уже в пятницу.

Как сообщает Associated Press, об увольнении Кобаяси заявил президент оргкомитета Сейко Хашимото. Режиссера обвинили в насмешках над геноцидом евреев в комедийном выступлении. В частности, он произнес фразу "Давайте поиграем в Холокост".

"Мы узнали, что господин Кобаяси в его выступлении использовал фразу, которая высмеивала историческую трагедию… Мы приносим глубокие извинения за такое развитие событий за день до церемонии открытия, а также за проблемы и беспокойство у многих вовлеченных сторон", - сказал Хашимото.

Отмечается, что Кобаяси в прошлом входил в популярный дуэт комиков Rahmens. Не так давно фрагмент его номера с шуткой о Холокосте попал в сеть, спровоцировав шквал критики.

Ранее организаторы Олимпиады отказались от услуг композитора Кейго Оямады, поскольку ранее он признавался СМИ, что издевался над одноклассниками в школе. Его музыка не будет использоваться на церемонии открытия.

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Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Согласно опросам, большинство японцев выступало против проведения Игр в 2021 году. Однако в МОК заявили, что считают невозможной отмену Олимпиады в этом году.

Эстафета Олимпийского огня стартовала в японской префектуре Фукусума 25 марта.

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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Автор: Дмитрий Захаров