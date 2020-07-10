В Беларуси выложили "секретные" данные о рейтинге Лукашенко
С начала февраля 2020 года уровень доверия к органам госвласти Беларуси начал резко падать, и уже в марте рейтинг президента Александра Лукашенко не достигал и 60%.
Об этом говорится в выложенном документе председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева.
Опрос был проведен Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси.
Читайте такжеСоперник Лукашенко на выборах рассказал, возможен ли "Майдан" в Беларуси
«Публикую этот анализ без купюр. Впервые в своей 20-летней карьере делюсь документом под номером 1, без снятого грифа «Секретно», – написал Кривошеев.
На предвыборный рейтинг Лукашенко, в частности, повлияли неэффективные действия по борьбе с COVID-19: граждане высказывали замечания относительно информирования населения хода опасного недуга.
Кроме того, на уровень доверия повлияло также ухудшение социально-экономической жизни.
На начало июня, согласно опубликованным "президентским" данным, поддержка Лукашенко выросла до 76%.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «наведет порядок» со свободой слова в стране.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram