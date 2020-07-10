В Беларуси выложили "секретные" данные о рейтинге Лукашенко

Опрос был проведен Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси.

С начала февраля 2020 года уровень доверия к органам госвласти Беларуси начал резко падать, и уже в марте рейтинг президента Александра Лукашенко не достигал и 60%.

Об этом говорится в выложенном документе председателя Белорусского союза журналистов Андрея Кривошеева.

Опрос был проведен Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси.

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«Публикую этот анализ без купюр. Впервые в своей 20-летней карьере делюсь документом под номером 1, без снятого грифа «Секретно», – написал Кривошеев.

На предвыборный рейтинг Лукашенко, в частности, повлияли неэффективные действия по борьбе с COVID-19: граждане высказывали замечания относительно информирования населения хода опасного недуга.

Кроме того, на уровень доверия повлияло также ухудшение социально-экономической жизни.

На начало июня, согласно опубликованным "президентским" данным, поддержка Лукашенко выросла до 76%.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «наведет порядок» со свободой слова в стране.

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