По словам Свитана, сейчас на Северном Кавказе продолжается освободительная борьба.

Недавний удар дронами по казарме полка спецназа имени Кадырова в городе Грозный (Чечня, РФ) мог быть делом рук местных жителей. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, сейчас на Северном Кавказе продолжается освободительная борьба, которая накладывается на войну кланов в регионе - в частности, дагестанских и чеченских.

"Плюс параллельно ведутся определенные действия уже групп сопротивления - и ингушских, и ичкерских. И вот эта накладка этих задач, возможно, и приводит в том числе к ударам по Росгвардии. Потому что полк Кадырова, не важно какой, - это же Росгвардия. То есть, по большому счету это могла быть именно такая боевая работа - в том числе и групп сопротивления по месту", - отметил эксперт.

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По его мнению, вряд ли эти беспилотники были запущены с территории Украины.

"Потому что нам слишком далеко "продвигаться" под полторы тысячи километров. ... Но работа беспилотников, запущенных по месту, - это не проблема абсолютно. На каждом базаре там можно купить китайский беспилотник, снабдить его системой подрыва и выполнить боевую задачу по месту. Это будет даже намного удобнее, безопаснее и точнее", - резюмировал Свитан.

Атаки украинских БПЛА по объектам в Чечне

Как сообщал УНИАН, в среду, 4 декабря, в Грозном атаковали полк спецназа имени Кадырова. Атака произошла примерно в 04:50. В местном аэропорту был введен план "Ковер", в результате чего был задержан один рейс на Москву.

Впоследствии правитель Чечни Рамзан Кадыров предложил использовать украинских пленных как живой щит. Такую идею он озвучил на показательной встрече с пленными, видео которой опубликовал в своем Телеграмм.

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