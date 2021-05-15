Израиль обвиняет ХАМАС в запуске ракет из густонаселенных гражданских районов.

Палестинские СМИ сообщают о 7 погибших, в том числе нескольких детях, в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Аль-Шати в секторе Газа.

Об этом пишет Times of Israel.

Читайте такжеВ мечети в Кабуле произошел взрыв: по меньшей мере 12 погибшихСМИ пишут, что среди погибших могут быть дети из одной семьи. Еще несколько человек оказалось в ловушке под завалами.

Times of Israel отмечает, что Израиль обстрелян из Газы мощными ракетами, радикалы заявили, что это "ответ на удар по Аль-Шати".

В то же время в Израиле утверждают, что жертвы среди мирного населения были вызваны неуспешным запуском палестинских ракет. Также страна обвиняет радикалов в запуске ракет из густонаселенных гражданских районов.

Urgent: The only Palestinian child who survived in the family in the Shati refugee camp, west of Gaza, after Israeli aircraft were completely targeted. The entire family was martyred, and this child remains alone now!!! 💔💔#GazzaUnderAttackpic.twitter.com/Z4ZF4Dhb0v — MARWA 🇵🇸 🇪🇬 (@Marwasakr33) May 15, 2021

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская