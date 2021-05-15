Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая / REUTERS

Палестинские СМИ сообщают о 7 погибших, в том числе нескольких детях, в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Аль-Шати в секторе Газа.

Об этом пишет Times of Israel.

Читайте такжеВ мечети в Кабуле произошел взрыв: по меньшей мере 12 погибшихСМИ пишут, что среди погибших могут быть дети из одной семьи. Еще несколько человек оказалось в ловушке под завалами. 

Times of Israel отмечает, что Израиль обстрелян из Газы мощными ракетами, радикалы заявили, что это "ответ на удар по Аль-Шати".

В то же время в Израиле утверждают, что жертвы среди мирного населения были вызваны неуспешным запуском палестинских ракет. Также страна обвиняет радикалов в запуске ракет из густонаселенных гражданских районов.

Обострение палестино-израильского конфликта

  • Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.
  • Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.
  • Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.
  • Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.
  • Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».
  • Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

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Автор: Яна Ставская