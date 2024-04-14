Сообщается о сделке на сумму 3 миллиарда евро.

Сербия готовится подписать с Францией крупнейшую сделку по оружию в своей современной истории. И это станет знаком того, что война России в Украине побуждает одного из ближайших союзников Москвы диверсифицировать свои закупки оружия, пишет Financial Times.

Отмечается, что Белград планирует заказать дюжину французских истребителей Rafale от Dassault Aviation на сумму 3 миллиарда евро, что ознаменует долгосрочную приверженность Западу после десятилетий зависимости от российских самолетов.

"После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году президент Сербии Александр Вучич разочаровал европейские столицы, отказавшись присоединиться к западным санкциям против режима Владимира Путина и сохранив Сербию открытой для российского бизнеса, одновременно сохраняя свою заявку на вступление в ЕС. Но по мере усиления давления со стороны Европы и США Вучич начал разрешать поставки боеприпасов сербского производства в Украину и закупать западное оружие в дополнение к китайским и российским системам, которые в настоящее время используются сербскими вооруженными силами", - говорится в публикации.

Представитель сербского министерства обороны сообщил, что сделка "согласована более чем на 90%", но обеим сторонам еще предстоит согласовать финансовые условия. По словам сербского чиновника, война в Украине ускорила для них диверсификацию.

"Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие два месяца и в присутствии президента Франции. Мы полны решимости закупить новые самолеты, которые значительно улучшат наши боевые возможности", - заявлял Вучич в Париже на прошлой неделе после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, в конце марта президент Сербии Вучич заявил, что получил новости, которые угрожают жизненно важным интересам страны.

Обращение к гражданам появилось в его официальном аккаунте в Instagram. В нем говорилось, что Сербию ждут трудные дни, однако они будут сражаться и страна победит.

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