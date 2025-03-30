Сикорский объяснил, что Россия всегда будет нести угрозу для европейских стран, пока Путин будет находиться у власти.

Российская Федерация продолжит нести угрозу для ряда стран на всем континенте, пока у власти находится кремлевский диктатор Владимир Путин, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Хотя в какой-то момент может случиться так, что у оккупантов просто будет не хватать ни техники, ни личного состава для продолжения войны против Украины. Ведь уже сейчас резервы российской армии "расходуются очень быстро".

"Я думаю, мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока Путин находится во главе этой страны", - сказал он в эфире TVN24.

Сикорский прямо заявляет, что Россия текущих дней — это "кровавая диктатура". При этом количество политзаключенных в ней значительно превышает показатели периода Советского Союза. По словам главы МИД Польши, Кремль "промыл" людям мозги, заставил их вернуться в империю и создал настоящую идеологию.

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"Так что Россия под этим руководством и с такой государственной идеологией будет представлять угрозу до тех пор, пока у нее будет такое руководство", - добавил Сикорский.

Другие заявления Сикорского

Ранее УНИАН сообщал про главное препятствие для переговоров о вступлении Украины в ЕС. Радослав Сикорский заявил, что основной преградой является позиция Венгрии.

Кроме того, Сикорский назвал главную проблему в переговорах США и РФ по Украине. По его словам, самое главное во всей этой ситуации — это то, что такие переговоры "противоречат канонам дипломатии".

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