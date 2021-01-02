Ядерная сделка предусматривает лимит для Тегерана в 3,67%.

Власти Ирана официально сообщили Международное агентство по атомной энергии о намерении обогащать уран до 20%.

О таких планах Ирана сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе, сообщает НВ со ссылкой на BBC.

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МАГАТЭ проинформировало об этом Совет Безопасности ООН.

В организации говорят, что в сообщении Ирана не указано, когда именно страна планирует обогащать Иран до 20%.

Отмечается, что ядерная сделка предусматривает лимит для Тегерана в 3,67%.

Ядерная сделка с Ираном: что известно

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (СВДП), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

В мае 2018 года США вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

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Автор: УНИАН