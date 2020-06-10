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"Пузатые буржуи": Лукашенко хочет "пошерстить" бизнесменов Беларуси

20:59, 10 июня 2020
Мир
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REUTERS

Об этом он рассказал во время рабочего совещания в Администрации.

«Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет. Майдана – тем более», – уверен Лукашенко.

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Белорусский лидер вспомнил и о местных частных предпринимателях, поручив проверить их компании и выяснить, почему те увольняют людей в последнее время.

Лукашенко утверждает, что бизнесмены увольняют людей, чтобы навредить накануне выборов ему «увольняют тех, кто отдал за альтернативных так называемых кандидатов».

«Значит, надо этих буржуев привести в чувство. Мы никому не должны позволять оскорблять простого человека. И дело не в том, что они когда-то привели меня к власти, а в том, что в нашей стране этого быть не должно», – подчеркнул белорусский президент и поручил правоохранителям «пошерстить этих пузатых буржуев».

Ранее Лукашенко сравнил потенциального кандидата на следующих президентских выборах Валерия Цепкало с «хряком».

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