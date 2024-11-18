Он призывает ускорить поставки оружия.

Европейский Союз наконец-то выполнил свое обещание передать украинской армии 1 миллион боеприпасов, сообщает высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Киев уже получил от европейских партнеров оружия на сумму 45 миллиардов евро, также союзники подготовят до конца зимы 75 тысяч украинских солдат. В то же время Боррель считает, что существующий уровень поддержки все равно недостаточен для того, чтобы улучшить ситуацию на поле боя:

"Мы даем Украине достаточно, чтобы продержаться, а иногда даже меньше, в то время как Россия перевела всю свою экономику на военные рельсы и рассчитывает на безоговорочную поддержку Северной Кореи и Ирана. Мы должны усилить нашу помощь и отказаться от политики навязывания красных линий украинским защитникам".

Он отметил, что украинцы срочно нуждаются в большем количестве средств противовоздушной обороны и боеприпасов, а также дальнобойного вооружения и разрешения на удары вглубь Российской Федерации.

Видео дня

"И да, европейские страны могли бы сделать больше. Если пересчитать нашу военную помощь на душу населения, то она составляет менее 2 евро на одного европейца в неделю. Безусловно, свобода Украины и безопасность Европы стоят гораздо больше, чем цена чашки кофе в неделю. Победа России, несомненно, будет стоить Европе гораздо дороже", - добавил он.

Миллион боеприпасов для Украины

Как сообщал УНИАН, Евросоюз пообещал передать украинской армии миллион боеприпасов уже к весне 2024 года, однако не успел этого сделать.

Чехия возглавила инициативу по поиску боеприпасов для украинской армии, к ней присоединились не менее 20 стран.

Вас также могут заинтересовать новости: